В Чебоксарах в 13-й раз забрали кованую розу у памятника Маленькому принцу

В Чебоксарах женщина испортила памятник Маленькому Принцу, взяв с собой кованую розу. Это 13-й случай, когда граждане пытались забрать с собой цветок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Полицейские оперативно отследили путь подозреваемой по камерам видеонаблюдения. Сообщается, что местная жительница забрала с собой кованую розу, чтобы набраться опыта в живописи. Сейчас решается вопрос о привлечении ее к ответственности.

Пресс-служба администрации называет памятник Маленькому Принцу на Арбате рекордсменом по количеству урона, нанесенного вандалами в Чебоксарах.

Диана Соловьёва