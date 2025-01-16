У производителя керамогранита с активом в Воронеже появились новые собственники

Совладельцами группы Unitile, одного из крупнейших в России производителей облицовочной плитки и керамогранита с активом в Воронежской области, стали Proxima Capital Group (PCG) и бывший топ-менеджер СИБУРа Виталий Баранов. Это следует из данных ЕГРЮЛ. Бизнес холдинга оценивается в 6 млрд руб., однако сделка могла пройти на безденежной основе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ООО «Плитэксперт» получило 5% в ООО «Юнитайл Холдинг» (бренд Unitile), еще 94,99% контролирует Александр Файн, менее 0,01% у ООО «УК "Юнитайл"». 70% в «Плитэксперте» принадлежит ООО «Проксима кэпитал групп» (PCG; Proxima Capital Group) Владимира Ермошина и Владимира Татарчука. Еще 20% владеет Катарина Конкс, 10% — Виталий Баранов.

Госпожа Конкс — супруга бывшего председателя правления и совладельца СИБУРа Дмитрия Конова. Она руководит благотворительным фондом «Семейный», в числе учредителей которого есть господин Конов. Виталий Баранов был вице-президентом СИБУРа.

В PCG «Ъ» пояснили, что переход 5% долей в структуре Unitile ООО «Плитэксперт» — это часть сделки по продаже холдингу бизнеса Quadro Decor, заключенной осенью 2024 года. Ее сумма оценивалась в 600 млн руб.

Unitile развивается с 1990-х годов. В группу входят производства общей мощностью 25 млн кв. м в год облицовочной плитки, керамогранита, декоративных элементов, кирпича, карьеры для добычи сырья в Ростовской и Воронежской областях.

Подробнее об изменении состава учредителей Unitile — в публикации «Ъ».