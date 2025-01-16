Гендиректору СМЗ продлили контракт на два года

Совет директоров ОАО «Соликамский магниевый завод» продлил полномочия генерального директора компании Руслана Димухамедова на два года. Как свидетельствуют данные Центра раскрытия информации, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Димухамедов

Фото: Архив «Ъ-Прикамье» Руслан Димухамедов

Фото: Архив «Ъ-Прикамье»

Руслан Димухамедов начал трудовой путь в 1999 году в Казани на предприятиях холдинга «Единая арендная система». С 2003 года работает в структуре ГК «Росатом», в 2016 году был назначен директором по развитию бизнеса Горнорудного дивизиона госкорпорации. В 2020 году стал инициатором создания и был избран председателем ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов. В 2023-м избран на должность генерального директора ОАО «Соликамский магниевый завод».

ОАО «СМЗ» является старейшим из ныне действующих магниевых заводов в мире. На долю СМЗ приходится производство 100% соединений РЗЭ, ниобия и тантала, 60% товарного магния и 4–5% губчатого титана в стране. Выручка общества за девять месяцев 2024 года составила 7,9 млрд руб., чистый убыток за девять месяцев 2024 года — 572, 8 млн руб.

В январе 2024 года государство в лице Росимущества передало ГК «Росатом» 89,4% акций ОАО «Соликамский магниевый завод». Росимущество получило акции соликамского завода осенью прошлого года, после изъятия их у частных акционеров по инициативе Генпрокуратуры РФ.