ЕК объявила о выделении еще €120 млн для помощи жителям сектора Газа

Еврокомиссия (ЕК) объявила о выделении еще €120 млн гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Эти средства пойдут на продовольственные закупки, медицинскую и жилищную помощь, а также содействие в обеспечении водоснабжения. Днем ранее Израиль и «Хамас» дали принципиальное согласие на сделку о прекращении огня и освобождении заложников.

«Сегодня мы также утверждаем пакет мер в размере €120 млн для сектора Газа, чтобы справиться с продолжающимся там гуманитарным кризисом»,— сказала журналистам представитель Еврокомиссии Ева Грнцирова (цитата по AFP). Таким образом, сумма отправленной из ЕС гуманитарной помощи в анклав с 2023 года превысила €450 млн.

Как отмечает AFP, премьер-министр Палестины Мохаммед Мустафа, прибывший в Брюссель для встречи с руководством ЕС, сегодня, 16 января, провел переговоры с европейским комиссаром по урегулированию кризисов Хаджой Лабиб. Стороны обсудили «масштабные потребности в Газе и на Западному берегу, а также способы их удовлетворения».

15 января Катар и США, выступающие посредниками в конфликте между Израилем и «Хамасом», объявили о прекращении огня в секторе Газа и согласии сторон на освобождение заложников в обмен на палестинских заключенных. 16 января канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху обвинила «Хамас» в отказе от достигнутых договоренностей. В связи с этим израильское правительство пока не утвердило соглашение.

Подробнее о согласовании сделки — в публикации «Ъ» «ЦАХАЛ обяжут сдерживаться».

Лусине Баласян