Два игрока пермской «Пармы» получили вызов на сборы национальной команды

Два игрока пермского клуба «Парма» Лев Свинин и Глеб Фирсов вызваны в расположение мужской сборной России по баскетболу. Тренировочный сбор пройдет в подмосковных Химках с 16 по 25 февраля. Как сообщает пресс-служба клуба — это пока расширенный список, в который вошли 25 игроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: БК «Парма» Фото: БК «Парма» Следующая фотография 1 / 2 Фото: БК «Парма» Фото: БК «Парма»

Ранее Лев Свинин, который в этом сезоне часто появляется в основном составе «Пармы», уже приглашался на сбор мужской национальной команды в Новогорске, который проходил с 18 по 21 ноября 2024 года.