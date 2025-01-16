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Два игрока пермской «Пармы» получили вызов на сборы национальной команды

Два игрока пермского клуба «Парма» Лев Свинин и Глеб Фирсов вызваны в расположение мужской сборной России по баскетболу. Тренировочный сбор пройдет в подмосковных Химках с 16 по 25 февраля. Как сообщает пресс-служба клуба — это пока расширенный список, в который вошли 25 игроков.

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Фото: БК «Парма»

Фото: БК «Парма»

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Фото: БК «Парма»

Фото: БК «Парма»

Ранее Лев Свинин, который в этом сезоне часто появляется в основном составе «Пармы», уже приглашался на сбор мужской национальной команды в Новогорске, который проходил с 18 по 21 ноября 2024 года.

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