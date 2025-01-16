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Коммерсантъ FM
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Путин на встрече с президентом ЦАР пообещал продолжить помогать республике

Россия продолжит взаимодействовать с Центральноафриканской республикой (ЦАР) в вопросах обеспечения безопасности и оказывать ей гуманитарную помощь. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе переговоров с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой в Кремле.

Фостен Арканж Туадер и Владимир Путин

Фостен Арканж Туадер и Владимир Путин

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Фостен Арканж Туадер и Владимир Путин

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

«Хотел бы отметить наше сотрудничество в сфере обеспечения безопасности. Мы намерены действовать в этом направлении, как и было до сих пор»,— сказал Владимир Путин на переговорах со своим визави.

Фостен Арканж Туадера, в свою очередь, отметил, что поддержка России позволила избежать в ЦАР гражданской войны в 2021 году. Он уточнил, что помимо сотрудничества в сфере безопасности намерен обсудить с российским коллегой «развитие экономического сотрудничества, сельское хозяйство, шахты, геологию, энергию и животноводство».

Сейчас в ЦАР работают 1890 российских военных инструкторов. В апреле 2024 года президент ЦАР в интервью RTVI заявил о возможном создании российской военной базы в восточной части страны. В ЦАР убеждены, что российская база могла бы обеспечить безопасность границ республики. Между тем в июне посол России в ЦАР Александр Бикантов сообщил, что тема создания военной базы не находится в активной фазе переговоров.

Анастасия Домбицкая

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