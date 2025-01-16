Миноритарии СМЗ могут получить 9,6 тыс. рублей за одну акцию ОАО

«Росатом» готов выплатить миноритарным акционерам АО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) 405 млн руб. Об этом заявил представитель прокуратуры в ходе рассмотрения апелляционных жалоб миноритариев, акции которых решением суда первой инстанции должны быть обращены в доход государства. Выплата сделана из расчета 9,6 тыс. руб. за акцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным ИК «Финам», последние сделки с акциями СМЗ на Мосбирже (на конец ноября 2022 года) заключались по цене 7,4 тыс. руб. за акцию.

Напомним, ранее первая инстанция установила, что имущество Соликамского магниевого завода было приватизировано в 1992 году незаконно, без согласия уполномоченного госоргана. Ответчиками по делу стали более 2,1 тыс. физических и юридических лиц. С решением не согласны как ряд акционеров, так и Центробанк и ПАО «Мосбиржа». Последние считают, что изымать акции у владельцев, которые купили их на организованных торгах, не позволяет закон.

В ходе апелляционных слушаний в декабре 2024 года представитель Генпрокуратуры РФ заявил, что государство в лице ПАО «Росатом» готово предоставить материальное возмещение физлицам, которые добросовестно приобрели акции.