Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В 2024 году в Татарстане чаще всего дарили земельные участки

За прошлый год в Татарстане заключили 24,5 тыс. договоров дарения на участки земли, сообщили в Росреестре республики.

Второе место по популярности заняли сделки с дарением квартир. На них зарегистрировали больше 20,7 тыс. прав. На владение частными домами заключили 4,7 тыс. договоров о дарении.

С этого года при передаче прав на недвижимость все документы необходимо заверять у нотариуса. До этого их можно было заключать в простой письменной форме.

Дарья Сайфиева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...