В 2024 году в Татарстане чаще всего дарили земельные участки

За прошлый год в Татарстане заключили 24,5 тыс. договоров дарения на участки земли, сообщили в Росреестре республики.

Второе место по популярности заняли сделки с дарением квартир. На них зарегистрировали больше 20,7 тыс. прав. На владение частными домами заключили 4,7 тыс. договоров о дарении.

С этого года при передаче прав на недвижимость все документы необходимо заверять у нотариуса. До этого их можно было заключать в простой письменной форме.

Дарья Сайфиева