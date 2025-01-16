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Коммерсантъ FM
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На границе России с Казахстаном временно закроют два пункта пропуска

Проезд транспорта и грузов через пункты пропуска «Орск» и «Маштаково» на границе с Казахстаном приостановят с 1 февраля. Причина — проведение ремонта на сопредельных пунктах «Алимбет» и «Сырым», сообщило ФГКУ «Росгранстрой».

По информации казахстанской стороны, ремонтные работы займут до 16 месяцев. ФГКУ рекомендует в качестве альтернативы рассмотреть пункты пропуска «Светлый» и «Теплое» (оба — только для граждан России и Казахстана), а также «Илек» и «Сагарчин».

В ноябре 2024 года на границе с Казахстаном возникли пробки из большегрузов. Собеседники «Ъ FM» говорили, что заторы возникают на фоне роста китайского трафика в Россию через соседнюю республику. Кроме того, казахстанская таможня досматривает практически каждое транспортное средство, их-за чего дожидаться разрешения на въезд можно четыре дня. По данным транспортной компании ПЭК, срок ожидания на погранпереходах в конце осени вырос вдвое.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Погранпереходы испытали перегрузки».

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