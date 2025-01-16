Лукашенко заявил, что у него нет времени на предвыборные дебаты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не следит за ходом избирательной кампании. Он отметил, что у него сейчас нет времени на предвыборные дебаты и подчеркнул, что «сегодня нужны дела, а не слова». Президентские выборы пройдут в Белоруссии 26 января. Господин Лукашенко будет баллотироваться на седьмой подряд срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Если честно, не слежу. Нету времени для этого. Знаю, что идут дебаты. Но ни одних дебатов я не видел. Сейчас не до дебатов. Сегодня не слова нужны. Сегодня нужны дела. Сейчас нужно развиваться, бороться... Поэтому продолжаю заниматься своими вопросами»,— сказал белорусский президент, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать ход избирательной кампании (цитата по БЕЛТА).

На пост президента Белоруссии помимо Александра Лукашенко баллотируются председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, индивидуальный предприниматель Анна Канопацкая, первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.