«Громких вариантов в Европе у португальца уже не будет»

Португальский футболист станет совладельцем клуба из Саудовской Аравии «Ан-Наср». За него сейчас и выступает звездный форвард Криштиану Роналду. Как сообщает испанская газета Marca, по условиям нового контракта, футболист получит пятипроцентную долю в клубе. Но пока документы не подписаны, у португальца есть несколько вариантов. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Новости об очередном контракте Роналду уже не так будоражат футбольную общественность, как раньше. Все-таки звезде уже 39 лет, и всем понятно, что громких вариантов в Европе у португальца не будет. Хотя если говорить о деньгах, то Криштиану по-прежнему даст фору молодым. Он самый высокооплачиваемый футболист на планете Земля прямо сейчас.

По данным Forbes, его доход составляет умопомрачительные €285 млн в год. Новое соглашение с клубом из Саудовской Аравии будет скромнее — €183 млн в той же валюте. Для примера: годовой доход Килиана Мбаппе, который играет в мадридском «Реале», — €90 млн, а у Лионеля Месси, который выступает в США, — €135 млн. Нет проблем у португальца и со здоровьем. Он находится в прекрасной физической форме. Забил в этом сезоне 20 мячей и еще пару лет вполне может протянуть на этом уровне, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «Конечно, очень важно, как сам футболист относится к своему здоровью. Мы же видим, как Криштиану Роналду готовится к матчам и живет только футболом.

Сегодня уровень медицины, реабилитации, восстановления несопоставим с тем, что было 20 лет тому назад. Поэтому если футболисты хотят играть, то они могут продлить свое спортивное долголетие».

Причем, как утверждают инсайдеры, Роналду рассматривает не только вариант с продлением контракта с «Ан-Наср», где он выступает с 2023 года. Футболист хочет выиграть титул в Саудовской Аравии и всерьез смотрит на возможность перейти в стан прямых конкурентов — в клуб «Аль-Хиляль», где сейчас играют Малком и Неймар. А это все равно, что в России перейти из «Спартака» в «Зенит». Кроме того, Рональду всерьез хочет сыграть на чемпионате мира 2026 года. И это уже начитает раздражать португальских болельщиков.

Если форвард выберет это путь, то может завершить карьеру не так ярко, как планирует, уверен футбольный агент Дмитрий Селюк: «Надо уходить вовремя и с высоко поднятой головой. Это не все умеют делать. И мы видим, что тот же Роналду, к сожалению, уходит так, что все начинают плеваться. В конечном итоге он может стать нерукопожатным в разных командах и среди определенной категории людей».

Самый невероятный вариант развития событий для Рональду, это возращение в родную Португалию. Если бы звездный игрок завершил карьеру в «Спортинге» — там, где начинал свой футбольный путь — это было бы красиво. Но когда на кону стоят стони миллионов евро, о красоте речь уже не идет, уверен комментатор Михаил Мосаковский:

«Вот это болезненное старение Криштиану Роналду как игрока, как иконы … Он понимает, что футбольная сила уходит, проходит его время. Для Роналду это очень болезненно. Видно, как тяжело ему все это переживать».

Но какое бы решение не принял Роналду, как бы он не пытался оттянуть неизбежное, в ближайшие пару лет ему точно придется повесить бутсы на гвоздь. Вопрос лишь в том, как это произойдет. И, скорее всего, без ярких историй на чемпионате мира не обойдется.

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Владимир Осипов