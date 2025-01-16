Скандально известная аналитическая компания Hindenburg Research закрывается

Вчера, 15 января, Натан Андерсон, основатель аналитической компании Hindenburg Research, известной своими громкими расследованиями, объявил о ее закрытии. Он заявил, что принял решение еще в прошлом году. По словам господина Андерсона, причиной закрытия стала не какая-либо конкретная угроза или событие, однако он пришел к выводу, что Hindenburg Research «станет хорошей главой на его жизненном пути, но не главным делом всей жизни».

Господин Андерсон основал Hindenburg Research в 2017 году. Через несколько лет компания, в которой работают всего 11 человек, приобрела скандальную известность благодаря громким расследованиям деятельности публичных американских компаний и международных корпораций — аналитики Hindenburg тщательно изучали их отчетность и нередко обнаруживали махинации или серьезные упущения. Публикуя свои доклады, Hindenburg ставила на понижение акций объекта расследования и в большинстве случаев хорошо зарабатывала на этом.

Среди громких расследований компании — доклады о производителе электромобилей Nicola Motors, одном из крупнейших конгломератов Индии Adani Group, производителей материнских плат Supermicro, а также о принадлежащей известному финансисту Карлу Айкану Icahn Enterprises. За многими из докладов Hindenburg следовало резкое падение акций соответствующих компаний, официальные расследования и тюремные сроки.

О громком скандале Hindenburg c Supermicro — в публикации «Ъ».

Яна Рождественская