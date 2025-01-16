Стоимость долгосрочной аренды жилья в Казани выросла на 24,3%, достигнув в среднем 50 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на руководителя сервиса «Яндекс Аренда» Романа Жукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани стоимость аренды квартир подорожала на четверть за 2024 год

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Казани стоимость аренды квартир подорожала на четверть за 2024 год

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Наибольший рост цен зафиксирован на однокомнатные квартиры — на 33,3% до 40 тыс. руб. Двухкомнатные подорожали на 25% до 50 тыс., трехкомнатные — на 17,2% до 80 тыс. руб.

По словам эксперта, одной из причин роста цен стал переток покупателей из сегмента вторичного жилья, а также увеличение числа инвестиционных квартир, выставленных на аренду. Эти квартиры, купленные в период «ипотечного бума» под сдачу, в 2024 году начали поступать в аренду. Собственники таких объектов часто вкладывают средства в их ремонт и обустройство, что также влияет на повышение стоимости аренды.

В то же время, по данным «Авито Недвижимости», средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в Казани в ноябре снизилась на 3% по сравнению с октябрем и составила 39 тыс. руб. в месяц.

Анар Зейналов