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В Башкирии МегаФон расширил покрытие вблизи парка отдыха «Ильмурзино»

Местные жители и отдыхающие теперь могут воспользоваться цифровыми сервисами на новых скоростях в окрестностях популярного пляжного комплекса. Также быстрая загрузка данных стала доступна в близлежащих малых населенных пунктах.

Фото: пресс-служба ПАО «МегаФон»

Парк отдыха «Ильмурзино», расположенный в 40 километрах от Уфы, находится на живописном озере. Летом жители Башкирии проводят здесь время на пляже, а зимой катаются на коньках и лыжах, ездят на снегоходах, рыбачат. МегаФон запустил вблизи дополнительное телеком-оборудование из-за высоких нагрузок на уже имеющуюся инфраструктуру связи.

Построенная инфраструктура работает в низко и среднечастотных диапазонах. Сигнал с низкими частотами имеет максимальный радиус действия и позволяет покрыть широкую территорию. Средний частотный слой даёт достаточную ёмкость для обслуживания большого числа абонентов.

«Востребованные у жителей и гостей республики места отдыха всегда в зоне внимания МегаФона. За новогодние каникулы Башкирию посетили туристы из всех регионов страны, особенно ощутимый поток был из соседних Челябинской, Самарской и Оренбургской областей, а также ХМАО и ЯНАО. Наша задача — предоставить клиентам компании доступ к качественной связи во время их путешествия»,— прокомментировал директор МегаФона в Башкирии Дамир Байгильдин.

Кроме того, новое телеком-оборудование около «Ильмурзино» обеспечило доступ к 4G от МегаФона в деревне Якшиваново и улучшило покрытие в селе Кумлекуль. Суммарно в них проживает порядка 800 человек. Скорость передачи данных в этих населенных пунктах сейчас составляет до 60 Мбит/c, позволяя работать, учиться и получать госуслуги онлайн.

ПАО «МегаФон»

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