«Газпром» обсудит ликвидацию представительств в Брюсселе и Токио

Совет директоров (СД) «Газпрома» (MOEX: GAZP) на заседании 28 января рассмотрит вопрос о ликвидации представительств компании в Брюсселе и Токио. Также СД обсудит продление срока полномочий члена правления.

«Повестка дня заседания совета директоров эмитента: ...О ликвидации представительства ПАО "Газпром" в Королевстве Бельгия в г. Брюсселе. О ликвидации представительства ПАО "Газпром" в Японии в г. Токио»,— говорится в релизе на портале раскрытия информации.

Представительство «Газпрома» в Брюсселе было открыто в 2013 году, в Токио — в 2014-м.

О ситуации в компании — в материале «Ъ FM» «Сокращения раскачивают "Газпром"».