Меткомбанк выплатил 490,2 млн рублей дивидендов за девять месяцев 2024 года

ПАО «Меткомбанк» (Каменск-Уральский, Свердловская область) выплатило 490,23 млн руб. дивидендов за девять месяцев прошлого года. Об этом сообщается на сайте раскрытия информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Согласно отчетности банка, доходы были выплачены по 14 259 209 шт. акциям банка. Размер выплаченных доходов в расчете на одну акцию составил 34,38 руб.

Напомним, за девять месяцев 2024 года чистая прибыль ПАО «Меткобанк» составила 5,09 млрд руб., что в 2,6 раза превышает показатель аналогичного периода 2023 года (1,98 млрд руб.). По итогам прошлого года банк вошел в число самых рентабельных банков, заняв 17 позицию.

Анастасия Таначева