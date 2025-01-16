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Меткомбанк выплатил 490,2 млн рублей дивидендов за девять месяцев 2024 года

ПАО «Меткомбанк» (Каменск-Уральский, Свердловская область) выплатило 490,23 млн руб. дивидендов за девять месяцев прошлого года. Об этом сообщается на сайте раскрытия информации.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Согласно отчетности банка, доходы были выплачены по 14 259 209 шт. акциям банка. Размер выплаченных доходов в расчете на одну акцию составил 34,38 руб.

Напомним, за девять месяцев 2024 года чистая прибыль ПАО «Меткобанк» составила 5,09 млрд руб., что в 2,6 раза превышает показатель аналогичного периода 2023 года (1,98 млрд руб.). По итогам прошлого года банк вошел в число самых рентабельных банков, заняв 17 позицию.

Анастасия Таначева

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