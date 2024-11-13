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«Для текущей ситуации банковский сектор чувствует себя достаточно спокойно»

Прибыль большинства уральских банков выросла в несколько раз

В период с января по сентябрь большая часть уральских банков показала положительную динамику прибыли. У банка Меткомбанка, Первоуральскбанка, Сургутнефтегазбанка и банка «Синара» чистая прибыль выросла в несколько раз. Уральскому банку реконструкции и развития (УБРиР) удалось сократить чистый убыток, который был вызван реализацией процентного риска. По мнению эксперта, в текущих экономических условиях банки чувствуют себя спокойно, но пока сложно дать однозначную оценку того, как банковский сектор поведет себя в следующем году.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

За девять прошедших месяцев большая часть уральских банков показали положительные результаты. Так, чистая прибыль ПАО «Меткомбанк» выросла в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — с 1,98 млрд руб. до 5,09 млрд руб., АО «Первоуральскбанк» — в 2,2 раза (с 105,95 млн руб. до 509,39 млн руб.). АО «Сургутнефтегазбанк» увеличило прибыль на 13,6% с 2,47 млрд руб. до 2,8 млрд руб., АО «Банк "Синара"» (ранее СКБ-банк) — в 1,7 раза (с 756,84 млн руб. до 1,31 млрд руб.).

Снижение чистой прибыли за девять месяцев текущего года показало ПАО «Контур.Банк» (ранее банк «Екатеринбург»). С начала года она по РСБУ составила 117,37 млн руб., что на 24,4% ниже показателей аналогичного периода прошлого года (146,02 млн руб.). Как пояснил председатель правления банка Денис Бабушкин, снижение прибыли банка связано с сокращением средств клиентов на зарплатных проектах в связи с трансформацией банка под модель работы с МСБ.

«При этом по всем остальным пассивам: вклады, депозиты юридических лиц, остатки на расчетных счетах — динамика положительная. По итогам 2024 года прибыль банка будет меньше, чем в 2023 году, но значительно выше плановых показателей»,— прокомментировал «Ъ-Урал» господин Бабушкин.

Чистый убыток ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) по РСБУ снизился на 23% — с 5,7 млрд руб. до 4,39 млрд руб. По данным на 30 сентября, активы УБРиР составили 342,32 млрд руб., что на 4,8% ниже данных на начало года. «Убыток по итогам 9 месяцев вызван реализацией процентного риска и, как следствие, снижением чистого процентного дохода, а также досозданием резервов по ссудам с банковскими кредитными каникулами»,— пояснили в пресс-службе банка. В УБРиР добавили, что размер капитала с начала года увеличился, а возникшие убытки покрываются финансовой помощью акционеров.

По данным рэнкинга «Интерфакс-100», подготовленного «Интерфакс-ЦЭА» (Центр экономического анализа), по итогам первых девяти месяцев УБРиР и пять других уральских банков вошли в сотню крупнейших банков России по размеру капитала. Так, активы УБРиР составили 31,6 млрд руб. (+32,5% с начала года), банка «Синара» — 9,86 млрд руб. (+1,4%), Меткомбанка — 19,36 млрд руб. (+1,7%) и Сургутнефтегазбанка — 19,36 млрд руб. (+11,9%). Чистая прибыль российского банковского сектора по итогам января — сентября составила 2,9 трлн руб., говорится в опубликованном обзоре Банка России «О развитии банковского сектора». Совокупный финансовый результат почти на 2,5% ниже показателей за весь 2023 года (3,3 трлн руб.).

«Для текущей экономической ситуации банковский сектор чувствует себя достаточно спокойно. Каких-то больших волнений я не вижу. Есть сложности с кредитованием и проблемы с тем, куда девать деньги, которые все вынуждены брать по настоянию ЦБ под огромные проценты. Но это технические проблемы, они пока не являются какими-то катастрофическими. Все в рамках разумного»,— прокомментировал «Ъ-Урал» директор Института стратегического развития и финансового анализа УрГЭУ Максим Марамыгин.

Он добавил, что по сравнению с началом года сейчас действуют «другие факторы, за счет чего сместились некоторые акценты». В частности, после отмены программы льготной ипотеки в четыре раза сократилось количество заявок на ипотеку.

По словам господина Марамыгина, пока сложно сказать, в каком положении будут банки в первом полугодии 2025 года. «Во-первых, не понятно, как поведет себя экономика в ноябре после подведения итогов по повышению ключевой ставки до 21% и как инфляция будет действовать. Во-вторых, не ясно, что будет на декабрьском заседании Совета директоров ЦБ: насколько они могут еще поднять ключевую ставку. Есть разные оценки — до 23% или до 25%. А это совершенно разные ситуации. Но изменения, я думаю, будут достаточно серьезные»,— резюмировал Максим Марамыгин.

Анастасия Таначева

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