Бывший кинотеатр «Салют» в Екатеринбурге переоборудуют под молодежный кластер

Помещения бывшего кинотеатра «Салют» в Екатеринбурге переоборудуют под городской молодежный кластер. Площадка станет многофункциональным местом для инициатив в сферах видео и кинопроизводства, урбанистики, дизайна, ремесел и других арт-направлений, сообщили в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства (СОФПП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

СОФПП займется реализацией проекта — по словам мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, решение о передаче кинотеатра фонду уже принято. Вводить пространства будут в несколько этапов, начиная с IV квартала 2025 года. «Коллаборация проектов обеспечит устойчивое развитие творческой экономики, будет способствовать подготовке кадров под современные требования рынка. Таким образом кластер будет способствовать не только культурному развитию, но и экономическому росту региона в целом»,— сказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Кинозал планируют сохранить, но осовременнить и сделать рассадку зрителей более свободной, чтобы там было возможно проводить не только кинопоказы, но и концерты, семинары, игры, конференции и другие мероприятия. Пространство самого кластера собираются сделать светлым и воздушным — с яркими креативными акцентами и арт-объектами, но с опорой на историческую составляющую. В нем разместят студии, переговорные, фотостудии, шоурумы и прочее.

Предполагается, что на площадке будут располагаться временные штаб-квартиры крупных городских мероприятий. «Кластер призван помогать молодежи на каждом из этапов реализации креативного продукта: от зарождения идеи до продвижения и продажи. Он станет альтернативным местом молодежной творческой тусовки в Екатеринбурге»,— рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев. Он также добавил, что театр «Провинциальные танцы» станет одним из первых резидентов кластера на ближайшие два года, пока идет ремонт театра «Колизей» — его основной площадки

Напомним, кинотеатр «Салют» был закрыт в 2020 году в связи с нерентабельностью из-за распространения кинотеатров в торговых центра, после чего было принято решение передать площадку Дому детского творчества.

Подробнее о развитии креативных площадок на Урале — в материале «Созидать и расширять»

Ирина Пичурина