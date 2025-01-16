«Ясно девелопмент» получил разрешение на строительство дома бизнес-класса у католического храма

Строительная группа «Ясно девелопмент» получила разрешение на возведение семиэтажного дома на ул. Пушкина, 26, в Перми. Как указано в Единой информационной системе жилищного строительства, разрешение выдано в 2024 году компании девелопера — ООО СЗ «Ост-дизайн». Новостройка будет относиться к бизнес-классу. Объект имеет суммарную площадь всех жилых помещений 2,7 тыс. кв. м, нежилые помещения рассчитаны на 640,4 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЕИСЖС Фото: ЕИСЖС

В одноподъездном доме разместится 30 квартир, на паркинге обустроят 18 машино-мест, на придомовой территории появится еще три места для автомобилей. Продажи жилья в новом объекте «Ясно девелопмент» еще не открыты.

Дом бизнес-класса разместится на земельном участке площадью 2 тыс. кв. м, на месте снесенного административного здания. Возле этой территории находится католический храм (ул. Пушкина, 28), где размещается приход Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии Римско-католической церкви. Здание храма — объект культурного наследия «Костел римско-католический», поэтому строительство возле него требует особого порядка согласования. Концепцию объекта компания «Ясно девелопмент» представляла на региональном градсовете в начале июня. Тогда отмечалось, что новостройка будет иметь внешний облик, обеспечивающий связь объекта с разными архитектурными стилями и эпохами. Проект дома также согласовали с краевой госинспекцией по охране объектов культурного наследия с учетом высотных параметров.