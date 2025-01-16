Самолет из Екатеринбурга в Югру задерживают на двое суток из-за непогоды

В Екатеринбурге на двое суток задерживают вылет рейса авиакомпании «Газпром авиа» из Кольцово в Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) из-за сложных метеорологических условий, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Александров, Коммерсантъ Фото: Сергей Александров, Коммерсантъ

По расписанию отправиться самолет должен был еще 15 января в 11:00, но вылет перенесли на 17 января в 12:00. На рейс зарегистрировались 88 пассажиров, на время ожидания их расположили в гостиницах «Азимут» и «Лайнер».

Ранее два самолета авиакомпании «Россия» и один «Уральских авиалиний» не могли вылететь из Екатеринбурга в аэропорт Пулково из-за неблагоприятных погодных условий в Санкт-Петербурге.

Ирина Пичурина