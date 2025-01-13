В Кольцово задерживаются самолеты в Санкт-Петербург из-за непогоды

Два самолета авиакомпании «Россия» и один «Уральских авиалиний» не могут вылететь из Екатеринбурга в аэропорт Пулково из-за неблагоприятных погодных условий в Санкт-Петербурге, следует из онлайн-расписания аэропорта Кольцово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Так, самолет «России» должен был вылететь из Екатеринбурга еще 12 января в 22:25 — на текущий момент отправление назначено на 13 января в 17:30, второй рейс этой авиакомпании должен был отправиться сегодня в 6:15, сейчас в расписании назначено время на 13:45. Рейс «Уральских авиалиний» перенесен с 12:00 на 12:55.

Ранее в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге за день в связи с непогодой было задержано около 90 рейсов. Накануне аэропорт дважды за день закрывался из-за непогоды.

Ирина Пичурина