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Коммерсантъ FM
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На юге Израиля после сообщений о соглашении по Газе объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги прозвучали на юге Израиля, работает система оповещения местных жителей об угрозе обстрела. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уточнила, что тревога объявлена в районе населенного пункта Нир-Ам рядом с городом Сдерот, который расположен недалеко границы с сектором Газа.

Сигнал воздушной тревоги прозвучал вскоре после того, как стало известно о достижении соглашения между представителями Израиля и палестинского движения «Хамас» о прекращении огня в Газе и освобождении удерживаемых там лиц. Вчера, 15 января, об этом официально сообщил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдуррахман аль-Тани сообщил. Документ вступит в силу 19 января.

Первая фаза соглашения продлится 42 дня. В рамках этого этапа «Хамас» освободит 33 удерживаемых в анклаве израильтян. Израиль, в свою очередь, выпустит из тюрем палестинских заключенных. Кроме того, предполагается начать возвращение перемещенных лиц в свои дома.

Сделка предусматривает вывод израильских войск из находящихся на востоке сектора Газа населенных пунктов. Также будут увеличены поставки гуманитарной помощи в анклав: будет разрешен ввоз топлива и предметов первой необходимости для граждан, потерявших свои дома.

Подробнее — в материале «Ъ» «ЦАХАЛ обяжут сдерживаться».

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