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«Салават Юлаев» забросил пять шайб в ворота «Нефтехимика»

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» в матче ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ в ходе домашнего матча одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком». Уфимцы забросили в ворота соперников пять шайб, гости — ни одной.

Фото: Олег Яровиков, Коммерсантъ

Фото: Олег Яровиков, Коммерсантъ

В составе «Салавата Юлаева» отличились Скотт Уилсон, Александр Хмелевский и Джош Ливо, забивший три гола «Нефтехимику».

17 января уфимская команда встретится на домашнем льду с «Автомобилистом» (Екатеринбург).

Олег Вахитов

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