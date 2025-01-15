«Салават Юлаев» забросил пять шайб в ворота «Нефтехимика»

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» в матче ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ в ходе домашнего матча одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком». Уфимцы забросили в ворота соперников пять шайб, гости — ни одной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Яровиков, Коммерсантъ Фото: Олег Яровиков, Коммерсантъ

В составе «Салавата Юлаева» отличились Скотт Уилсон, Александр Хмелевский и Джош Ливо, забивший три гола «Нефтехимику».

17 января уфимская команда встретится на домашнем льду с «Автомобилистом» (Екатеринбург).

Олег Вахитов