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Организатор Ural Music Night высказался о приглашении «запрещенных» музыкантов

Директор музыкального фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург высказался о возможности приглашения выступить на мероприятии музыкантов из «черного списка», об этом он рассказал во время пресс-конференции.

Евгений Горенбург

Евгений Горенбург

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Евгений Горенбург

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По его словам, возможность сотрудничества может зависеть не только от организаторов — участие музыкантов должны одобрить регулирующие структуры. «Готовность сотрудничать с артистом не всегда зависит от дирекции фестиваля. Также — от правоохранительных органов, от органов, осуществляющих идеологическую безопасность, администрации президента. Вышеперечисленные люди должны получить некий карт-бланш от всех структур»,— сказал господин Горенбург.

Фестиваль Ural Music Night-2025 пройдет 27 июня, его хедлайнером будет бывший лидер рок-группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец.

По данным Baza, в регионы РФ отправили список из 32 артистов, которых не рекомендуют привлекать к выступлениям, среди них — проект The Matrixx экс-участника группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова и уральская рок-группа «Курара» с лидером коллектива Олегом Ягодиным. Их выступления отменяли несколько раз.

Ирина Пичурина

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