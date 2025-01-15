Организатор Ural Music Night высказался о приглашении «запрещенных» музыкантов

Директор музыкального фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург высказался о возможности приглашения выступить на мероприятии музыкантов из «черного списка», об этом он рассказал во время пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Горенбург

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Евгений Горенбург

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По его словам, возможность сотрудничества может зависеть не только от организаторов — участие музыкантов должны одобрить регулирующие структуры. «Готовность сотрудничать с артистом не всегда зависит от дирекции фестиваля. Также — от правоохранительных органов, от органов, осуществляющих идеологическую безопасность, администрации президента. Вышеперечисленные люди должны получить некий карт-бланш от всех структур»,— сказал господин Горенбург.

Фестиваль Ural Music Night-2025 пройдет 27 июня, его хедлайнером будет бывший лидер рок-группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец.

По данным Baza, в регионы РФ отправили список из 32 артистов, которых не рекомендуют привлекать к выступлениям, среди них — проект The Matrixx экс-участника группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова и уральская рок-группа «Курара» с лидером коллектива Олегом Ягодиным. Их выступления отменяли несколько раз.

Ирина Пичурина