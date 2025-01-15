Медведев доложил Путину о работе комиссии по контролю за производством оружия

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев направил президенту Владимиру Путину доклад о работе группы по контролю за производством вооружений. Основной задачей перед оборонной промышленностью в 2025 году он назвал сохранение набранных темпов производства оружия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев проводит заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии РФ

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости Дмитрий Медведев проводит заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии РФ

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

«Я направил доклад главе государства о результатах работы, где подробно остановился на графике производства особо востребованных образцов вооружений и специальной техники… Наша основная задача на текущий год — сохранить набранные в прошлом году темпы»,— сказал Дмитрий Медведев на совещании Военно-промышленной комиссии России (запись опубликована во «ВКонтакте»).

Как добавил зампред Совбеза, график производства особо востребованных образцов вооружений на 2025 год уже утвержден. Он уточнил, что по значительному числу позиций объем работ увеличен.

В 2024 году, по словам Дмитрия Медведева, объемы производства многих позиций вооружений росли в связи с учетом опыта боевых действий. Он добавил, что в России есть эффективная система производства и поставки оружия и техники в войска, но «это не значит, что все задачи решены, есть проблемы».

В федеральном бюджете 2025 года на военные расходы были заложены рекордные 13,49 трлн руб. На национальную оборону придется более 32% всех трат государства.

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