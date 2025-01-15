Глава Осинского округа может отказаться от участия в конкурсе по выборам руководителя

Краевые власти предложили главе Осинского округа Алексею Григорьеву не участвовать в новом конкурсе по отбору мэра административной территории. Как сообщает Ura.Ru, сейчас идут переговоры о дальнейшем трудоустройстве господина Григорьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным источника «Ъ-Прикамье», близкого к краевому правительству, окончательного решения пока нет, но, вероятнее всего, на пост главы Осинского округа будет выбран другой кандидат, нежели действующий градоначальник.

Отбор главы муниципалитета в Осе стартовал вчера. Конкурс на должность руководителя запланирован на 28 февраля. Источники «Ъ-Прикамье» сообщали, что Алексей Григорьев, возглавляющий округ с 2020 года, может претендовать на новый срок полномочий. Однако по итогам последних выборов в думу избрались депутаты, оппозиционно настроенные по отношению к главе. В муниципальную часть комиссии вошли спикер думы Константин Нефедов, его заместитель Армен Бежанян, а также депутаты Светлана Гусева, Ирина Чугаева, Иван Сапожников и Вячеслав Мочалов.