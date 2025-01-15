Власти Армении допустили блокировку «Вестей недели» с Дмитрием Киселевым

Министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян допустил, что передача «Вести недели», которую выпускает телеканал «Россия 1», может быть заблокирована на территории страны. Ранее МИД Армении вручил ноту протеста послу России в связи с «искусственно генерируемыми нарративами» в одном из выпусков «Вестей недели».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Киселев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Дмитрий Киселев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Все программы, которые транслируются на территории нашей страны, должны соответствовать содержанию в порядке, установленном законодательством, точно так же, как местные армянские каналы следуют этим правилам. Я думаю, что ожидания (о блокировке.— "Ъ") здесь законны и справедливы»,— сказал Мхитар Айрапетян журналистам (цитата по «Sputnik Armenia»).

Ранее посла России Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении. Ему вручили ноту протеста из-за выпуска «Вестей недели», в котором, как уточнило ведомство, оглашены «искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности Армении». Ведущий программы и гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев сказал изданию NEWS.ru, что не знает, из-за какого высказывания послу вручили ноту протеста.

В выпуске «Вестей недели» от 12 января Дмитрий Киселев упоминал спор Армении и Азербайджана по поводу Зангезурского коридора, а также намерения Еревана вступить в Евросоюз. В эфире телеведущий говорил о преимуществах, которые Армения получает как член Евразийского экономического союза. В программе также была упомянута цитата вице-премьера России Алексея Оверчука о несовместимости членства в ЕАЭС и ЕС.

Подробнее — в материале «Ъ» «Армения ставит вопрос Европой».