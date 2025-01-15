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Коммерсантъ FM
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Инфляция в США в декабре составила 2,9%

Индекс потребительских цен (CPI) США по итогам декабря вырос на 2,9% в годовом выражении. Такие данные сегодня, 15 января, опубликовало Министерство труда США. В сравнении с ноябрем цены в декабре выросли на 0,4%. Базовый индекс потребительских цен, не учитывающий товары со значительными сезонными колебаниями цен, такие как продукты питания и энергоносители, в декабре увеличился на 3,2% в годовом выражении и на 0,2% в сравнении с ноябрем. Все показатели оказались примерно на уровне или чуть лучше прогнозов аналитиков.

Уровень инфляции остается выше целевого показателя Федеральной резервной системы США в 2%. Многие инвесторы и аналитики считают, что ФРС не снизит ключевую ставку на заседании, которое состоится в конце января. На это указывает как относительно высокий уровень инфляции, так и представленные на прошлой неделе данные о более значительном, чем ожидалось, росте числа новых рабочих мест и снижении уровня безработицы в декабре.

«Лучшие, чем ожидалось, результаты — не обязательно именно то, что ФРС хочет видеть, перед тем как смягчить монетарные условия в быстрорастущей экономике и с учетом повестки введения тарифов и снижения налогов у будущей администрации»,— отмечает Карл Вайнберг, старший экономист по США исследовательской компании High Frequency Economics.

Яна Рождественская

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