Авиакомпания flyDubai приостановила полеты из Сочи и Минвод

До конца январских праздников приостановлены полеты авиакомпании flyDubai из Сочи и Минвод. По информации туроператора Space Travel, туристы, которые должны были вылетать авиакомпанией flyDubai из Сочи (до 9 января) и Минеральных вод (до 8 января), будут пересажены на рейсы из других городов, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Переносов и аннуляций туров туроператор пока не фиксирует. По всем случаям пересадок решения принимают индивидуально.

«Ъ-Сочи» писал, что Flydubai 3 января возобновила полеты из Дубая в Сочи. Планировалось, что рейсы будут выполнять четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, четвергам и субботам.

Вячеслав Рыжков