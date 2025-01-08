Flydubai продлила ограничение полетов в Сочи до 22 января

Эмиратская авиакомпания Flydubai продлила приостановку рейсов в Сочи и Минеральные Воды до 22 января, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГК «Аэродинамика» Фото: Пресс-служба ГК «Аэродинамика»

Рейсы между Дубаем (DXB) и аэропортами Минеральных Вод (MRV) и Сочи (AER) временно отменены по операционным причинам. Flydubai рекомендует пассажирам обращаться в контактный центр авиакомпании или к туристическому агенту для получения информации о возможностях повторного бронирования или возврата средств за билеты на отмененные рейсы.

Изначально приостановка полетов в Сочи была с 28 декабря по 2 января, а в Минеральные Воды — с 27 декабря по 3 января. Позднее Flydubai продлил ограничение до 8 и 9 января соответственно.

Продление приостановки рейсов Flydubai является частью более широкой тенденции, связанной с повышением мер безопасности в авиационной отрасли после крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» 25 декабря. В результате этого инцидента несколько авиакомпаний отменили или приостановили полеты в различные города России из соображений безопасности. Также отмечается, что Ассоциация туроператоров России (АТОР) активно работает над пересадкой пассажиров, которые оказались затронуты отменами, на рейсы из других городов и авиакомпаний.

Маргарита Синкевич