В аэропорту Перми задержали рейс из-за проблем борта с гидросистемой
Вылет рейса авиакомпании «Россия» из Перми в Санкт-Петербург задержан на семь часов. Как сообщает telegram-канал Aviaincident, экипаж борта запросил зарулить на стоянку по причине обнаруженной неисправности. Согласно онлайн-табло пермского аэропорта, время отправления рейса сменилось с 5:20 на 12:26 местного времени.
Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино
По данным telegram-канала, экипаж воздушного судна Airbus A319 сообщил о технической неполадке с гидросистемой.