В аэропорту Перми задержали рейс из-за проблем борта с гидросистемой

Вылет рейса авиакомпании «Россия» из Перми в Санкт-Петербург задержан на семь часов. Как сообщает telegram-канал Aviaincident, экипаж борта запросил зарулить на стоянку по причине обнаруженной неисправности. Согласно онлайн-табло пермского аэропорта, время отправления рейса сменилось с 5:20 на 12:26 местного времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

По данным telegram-канала, экипаж воздушного судна Airbus A319 сообщил о технической неполадке с гидросистемой.