В Чебоксарах у водителя конфисковали Infiniti за повторную нетрезвую езду

В Чебоксарах суд изъял автомобиль Infiniti у местного жителя за повторное управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Чебоксары.

Нарушителя задержали 30 мая 2024 года около трех часов ночи на Московском проспекте. Медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что в 2021 году мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение — тогда он заплатил штраф 30 тыс. руб. и лишился водительских прав.

В связи с повторным правонарушением дознаватель возбудил уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Суд признал мужчину виновным, назначив ему наказание в виде 300 часов обязательных работ и двухлетнего лишения права управления автомобилем. Кроме того, иномарка была изъята и передана в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.

По данным портала Авто.ру, средняя цена Infiniti G25 варьируется от 1,5 до 2 млн рублей.

Анар Зейналов