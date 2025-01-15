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Артем Молчанов назвал условие переезда мэрии из центра Ярославля

Мэрия и муниципалитет Ярославля переедут из центра города только при наличии положительного экономического эффекта. Об этом мэр Артем Молчанов сказал в ходе пресс-конференции 15 января.

Мэрия Ярославля

Мэрия Ярославля

Фото: Андрей Иванов

Мэрия Ярославля

Фото: Андрей Иванов

Напомним, что в 2024 году правительством области было принято решение о переезде органов власти из исторического центра Ярославля в «правительственный квартал» — здание на пересечении улицы Советской и проспекта Ленина. Освобожденные объекты власти намерены продать.

Мэр назвал решение о переезде правильным, так как содержать объекты культурного наследия дорого. Но сообщил, что на настоящий момент нет дорожной карты по переезду из здания на Андропова мэрии и муниципалитета.

«Решение о том, что мэрия останется в здании на Андропова есть, мы с ним не спорим. Муниципалитет тоже. Но мы серьезно обсуждаем вопрос подготовки именно дорожной карты (прим.: переезда). Мы сегодня не хотим просто принять решение, которое приведет к дополнительным расходам для бюджетных средств. То есть это должно быть безусловно эффективное бюджетное решение. Как минимум в ноль, а в лучшем случае оно должно быть еще и в плюс для бюджета. Это должно принести для бюджета больше, по сравнению с теми затратами, которые мы принесем»,— прокомментировал господин Молчанов.

Алла Чижова

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