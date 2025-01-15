AliExpress пообещала устранить неполадки в работе маркетплейса в России

Пресс-служба AliExpress сообщила, что ряд пользователей могут столкнуться с проблемами отображения стоков товаров на сайте. Представители маркетплейса пообещали восстановить работу ресурса в ближайшее время.

«Команда работает над устранением проблемы. В ближайшее время все функции будут доступны в полном объеме»,— сообщили РБК в пресс-службе.

О сбое в работе AliExpress сообщила аналитическая платформа «Сбой.рф». Согласно ее данным, рост числа жалоб начался в 12:30 мск. В 14:00 мск оно достигло пика, однако к 15:15 мск сообщений о проблемах с доступом уже почти не поступало. По данным сайта Downdetector, бОльшая часть жалоб связана с доступом к личному кабинету.

Позже пресс-служба AliExpress сообщила «Ъ» об устранении неполадок и восстановлении работы платформы. «Все функции доступны пользователям в полном объеме»,— добавил представитель маркетплейса.

Вчера, 14 января, примерно в 17:10 мск в работе российского сегмента интернета произошел масштабный сбой. Возникли проблемы с доступом к сайтам и мобильным приложениям. В частности, сбои фиксировались у «Билайна», «Мегафона», МТС, Tele2 и «Ростелекома». Как объяснили в Роскомнадзоре, сбой был связан с «кратковременным нарушением связности».

Подробнее — в материале «Ъ» «Бессвязный интернет».