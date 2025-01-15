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Коммерсантъ FM
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В Кремле прокомментировали возможное соглашение между Израилем и «Хамасом»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль со сдержанным оптимизмом относится к сообщениям о скором заключении соглашения между Израилем и «Хамасом». Он уточнил, что это чрезвычайно необходимо жителям сектора Газа.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это можно воспринимать только со сдержанным оптимизмом, потому что мы, к сожалению, мало говорим о той гуманитарной катастрофе, которая сейчас происходит в Газе»,— рассказал господин Песков журналистам. Он отметил, что жители Газы, которые остаются там, «испытывают совершенно нечеловеческие трудности» и нуждаются в помощи.

Сегодня, 15 января, о достижении договоренности между «Хамасом» и Израилем сообщила The Times of Israel со ссылкой на арабских чиновников. До этого о преодолении договаривающимися сторонами основных препятствий сообщил МИД Катара. Associated Press писало со ссылкой на источники, что финальный проект соглашения уже принял «Хамас», ожидается утверждение со стороны израильского правительства.

Подробнее о конфликте на Ближнем Востоке — в материале «Ъ» «Большая ближневосточная волна».

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