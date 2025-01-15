Сегодня казанский пороховой завод произведет 63 выстрела с 8 до 17 часов

Жителей Казани предупредили о возобновлении плановых испытаниях на полигоне порохового завода, всего будет произведено 63 выстрела с восьми часов утра до пяти часов вечера. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского района Казани.

Вчера 14 января испытания на пороховом заводе были приостановлены после очередной атаки беспилотного летательного аппарата. Рано утром под Казанью в результате прилёта БПЛА загорелась газовая цистерна. Позже пороховой завод возобновил испытания и в пресс-службе администрации Кировского и Московского района сообщали о том, что планировалось произвести 47 выстрелов.

Артём Дергунов