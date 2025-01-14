Пороховой завод в Казани возобновил испытания
В Казани пороховой завод возобновил испытания после временной приостановки, сообщили в пресс-службе администрации Кировского и Московского районов города.
Пороховой завод в Казани возобновил испытания
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Всего планируется произвести 47 выстрелов.
Ранее испытания на пороховом заводе временно приостановили на фоне атаки беспилотника в пригороде Казани. В результате атаки беспилотного летательного аппарата загорелась газовая цистерна. На место выехал раис Татарстана Рустам Минниханов. По словам главы республики, экстренные службы оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. В результате инцидента никто не пострадал, серьезных разрушений нет.