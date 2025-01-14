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Пороховой завод в Казани возобновил испытания

В Казани пороховой завод возобновил испытания после временной приостановки, сообщили в пресс-службе администрации Кировского и Московского районов города.

Пороховой завод в Казани возобновил испытания

Пороховой завод в Казани возобновил испытания

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Пороховой завод в Казани возобновил испытания

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Всего планируется произвести 47 выстрелов.

Ранее испытания на пороховом заводе временно приостановили на фоне атаки беспилотника в пригороде Казани. В результате атаки беспилотного летательного аппарата загорелась газовая цистерна. На место выехал раис Татарстана Рустам Минниханов. По словам главы республики, экстренные службы оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. В результате инцидента никто не пострадал, серьезных разрушений нет.

Анар Зейналов

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