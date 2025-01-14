В Казани пороховой завод возобновил испытания после временной приостановки, сообщили в пресс-службе администрации Кировского и Московского районов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пороховой завод в Казани возобновил испытания

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Пороховой завод в Казани возобновил испытания

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Всего планируется произвести 47 выстрелов.

Ранее испытания на пороховом заводе временно приостановили на фоне атаки беспилотника в пригороде Казани. В результате атаки беспилотного летательного аппарата загорелась газовая цистерна. На место выехал раис Татарстана Рустам Минниханов. По словам главы республики, экстренные службы оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. В результате инцидента никто не пострадал, серьезных разрушений нет.

Анар Зейналов