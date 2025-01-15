Иноагента Марию Певчих внесли в базу «Миротворец» за агрессию против Украины

Председателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) (ликвидированный иноагент, признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) Марию Певчих (объявлена иноагентом) внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Ее обвиняют в актах агрессии против Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Певчих (объявлена Минюстом иноагентом) в 2020 году

Фото: Архив Марии Певчих Мария Певчих (объявлена Минюстом иноагентом) в 2020 году

Фото: Архив Марии Певчих

Журналистка попала в базу сегодня, 15 января, за предложение отменять персональные санкции, введенные против некоторых россиян. Эту инициативу госпожа Певчих (объявлена иноагентом) высказала в эфире на YouTube 30 декабря. «Политзеков можно менять на санкции, на частичное снятие санкций»,— сказала она. Эта идея не нашла поддержки среди пользователей социальных сетей. Украинские блогеры заявили, что журналистка работает на власти России.

С 2010 года Мария Певчих (объявлена иноагентом) занимается расследовательской журналистикой, а в 2015 году стала главой отдела расследований ФБК (ликвидированный иноагент, признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ). В 2023 году она возглавила фонд.

Сайт «Миротворец» создали в 2014 году с целью публикации личных данных и установления лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. В списке находятся, в частности, генсек ООН Антониу Гуттериш, израильская певица Эден Голан, актер Милош Бикович.