Комитет ГД одобрил проект об использовании самоходных машин для борьбы с терроризмом

Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал депутатам принять в I чтении законопроект, разрешающий силовым структурам использовать для «обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом» не только транспортные средства физлиц (автомобили, грузовики и т.д.), но и самоходные машины (тракторы, сельхозтехнику, снегоходы, квадроциклы и т.д.). Решение комитета опубликовано в думской базе.

Поправки предлагается внести в ч. 3 ст. 11 ФЗ «О противодействии терроризму». Текущая редакция закона содержит перечень конкретных случаев, когда должностные лица могут использовать транспорт граждан: для доставления нуждающихся в больницы и во время преследования подозреваемых в совершении теракта (в случаях, если «промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей»). Данный перечень будет заменен на общую формулировку: для «обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом».

В материалах к законопроекту не сказано, для чего вносятся уточнения. В пояснительной записке говорится, что поправки подготовлены «в целях совершенствования мер, применяемых в рамках правового режима контртеррористической операции». Правительство законопроект поддержало. У правого управления Госдумы замечаний к поправкам нет.

Документ внесли в Госдуму 25 октября депутаты Дмитрий Вяткин, Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный (все — «Единая Россия») и Александр Терентьев («Справедливая Россия — За правду»).

Полина Мотызлевская