К концу 2024 года сроки продажи вторичного жилья в Сочи резко сократились

К концу 2024 года выявили резкое сокращение сроков продажи вторичной недвижимости в Сочи. В первой половине года средний срок реализации оставался на высоком уровне, достигая 162 дней к июлю, что на 13,4% меньше, чем в марте. Однако во второй половине года этот показатель значительно улучшился: только один раз в сентябре он превысил 100 дней, составив 120 суток, по данным исследования экспертов агентства «Оникс-Недвижимость».

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Декабрь 2024 года стал поворотным моментом, когда средний срок продажи вторичного жилья снизился до 15,1 дня. Это означает, что с декабря 2023 года по декабрь 2024 года срок продажи сократился на 83,5%, что соответствует уменьшению на 76 дней.

По прогнозам специалистов, в 2025 году стоимость квартир в Сочи может упасть до уровня 8-9 млн руб, в то время как сейчас цена на рынке составляет около 11 млн руб. Ожидаемые скидки при продаже жилой недвижимости могут достигать 25-30%.

Что касается ипотечного кредитования, то выплаты по кредиту на сумму 9 млн руб. на срок 10 лет составят примерно 210 тыс. руб. в месяц. При этом использование льготной семейной ипотеки с процентной ставкой 6% позволит снизить ежемесячные выплаты до 100 тыс. руб.

Эксперт подчеркивает, что выбор между покупкой и арендой жилья зависит от долгосрочных целей человека. Если существует необходимость в собственном жилье и стремление к стабильности, а также забота о доступности образовательных учреждений для детей, стоит рассмотреть возможность приобретения квартиры. При этом важно учитывать, что проценты по ипотечным кредитам при текущих ставках будут в два-три раза выше арендной платы.

Мария Удовик