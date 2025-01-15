Экономист: в 2025 году квартиры в Сочи подешевеют с 11 млн до 8-9 млн рублей

По мнению экспертов, в 2025 году стоимость квартир в Сочи может снизиться до 8-9 млн руб. Сейчас недвижимость на курорте стоит 11 млн руб. Кандидат экономических наук и профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин в интервью «Газете.Ru» отметил, что возможные скидки при продаже жилой недвижимости могут достигнуть 25-30%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Зайнуллин подчеркнул, выплаты по ипотечному кредиту на сумму 9 млн руб. на срок 10 лет составят около 210 тыс. руб. в месяц. При использовании льготной семейной ипотеки с процентной ставкой 6% ежемесячные выплаты снизятся до 100 тыс. руб.

Эксперт отмечает, что решение о покупке или аренде жилья зависит от долгосрочных целей человека. Если существует необходимость в собственном жилье, стремление к стабильности и уверенности в будущем, а также забота о доступности образовательных учреждений для детей, стоит рассмотреть вариант приобретения квартиры. Анализируя соотношение доходов и расходов, можно заметить, что проценты по ипотечным кредитам при ставках, которые есть сейчас, будут в два-три раза выше арендной платы.

В декабре прошлого года Центральный банк России оставил ключевую процентную ставку на уровне 21%. Из-за этого, считает эксперт, не следует ожидать снижения стоимости ипотеки в ближайшее время.

«Ъ-Сочи» писал, что цены на частные дома на курорте с апреля по декабрь 2024 года увеличились на 6,3%, достигнув к концу года отметки в 37,1 млн руб. В то же время объем экспозиции на рынке заметно снизился: количество лотов уменьшилось почти на 21%, что составляет 1,4 тыс. объектов

Мария Удовик