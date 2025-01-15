Экскурсоводы готовятся к аттестации

Экскурсии могут подорожать. Этого не исключают опрошенные “Ъ FM” участники рынка. До 1 марта все гиды обязаны пройти обязательную аттестацию, которая прежде была добровольной. Но специалисты опасаются, что разрешительные документы получат не все: в зоне риска историки, архитекторы, искусствоведы, у которых нет диплома экскурсовода. А такая фильтрация может обернуться дефицитом кадров, что повлечет повышение стоимости услуг. Сколько зарабатывают на экскурсиях? И сколько специалистов в этой отрасли? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Гид вполне может зарабатывать 250-300 тыс. руб. в месяц, но для этого нужно набирать индивидуальных туристов и гулять с ними почти каждый день. И неважно, Москва это или Нижний Новгород, к примеру. Цены на частные экскурсии диктуют сами специалисты. Средняя по рынку — 7 тыс. руб. за полтора-два часа, но есть гиды, что берут и больше 40 тыс. руб. С марта экскурсии смогут водить только аттестованные сотрудники, но экзамен пройдут не все, говорит вице-председатель межрегионального Союза экскурсоводов Ирина Стрельникова: «Профессор истории, допустим, время от времени водил экскурсии. Теперь, конечно, не будет. Очень много требований. И дипломы об окончании этих курсов: кто-то аттестовался, кто-то еще ждет. Разумеется, количество экскурсоводов сократится. Непонятно, что делать, например, с межрегиональными маршрутами. Автобус едет, при пересечении какого-то региона экскурсовод должен отложить микрофон, потому что на тот регион, на территорию которого они заезжают, у него аттестации нет, и замолчать».

По мнению властей, аттестация должна навести порядок на рынке, тем более что спрос на экскурсии заметно вырос. По официальным данным, за 11 месяцев 2024 года, туристы совершили 80 млн поездок по стране. И если уж брать услугу гида, то у профессионалов. Но их на не так много, говорит москвич Феликс Мальцев, который в 2015-м вошел в топ-10 мировых гидов по версии газеты The Guardian: «Пять лет назад эти курсы гидов настолько плохо были организованы, людей заставляли заучивать практически наизусть тексты без малейшего представления о том, как материал нужно подавать клиентам. Всегда был против этих аттестаций. Это часть присущего нашему государству желания все и всех контролировать.

Профильтруют и останутся те, кто прошел это официальное сито, то есть с творческой точки зрения считается благонадежным. А люди, у которых есть желание сказать что-то свое, рискуют подобную аттестацию не пройти».

Закон об обязательной аттестации еще не вступил в силу, но уже появился новый бизнес, делится экскурсовод Диана Чабанова: «Школы, которые учат мастерству экскурсовода, в том числе начали зарабатывать и на подготовке к аттестации. У всех разные расценки. Это может быть 6 тыс. руб. за несколько часов подготовки, это может быть и 30 тыс. руб. Зависит от того, насколько хорошо ты хочешь подготовиться. По идее, аттестованный экскурсовод действительно может повысить свою цену относительно неаттестованного. Но даже тот же самый неаттестованный экскурсовод может проводить экскурсию только в автобусе, например. И кто будет его проверять? Никто и нигде еще ни у кого не спросил эту карточку».

В федеральном реестре экскурсоводов и гидов-переводчиков, что опубликован на сайте Минэкономразвития в 2022-м, числится меньше 2 тыс. специалистов на всю Россию. Для сравнения только на «Авито» сейчас больше 45 тыс. предложений по проведению экскурсий. Это не считая тех, кто зарегистрирован на туристических агрегаторах. А они, как делятся собеседники “Ъ FM”, уже требуют данные об аттестации.

Сами экскурсоводы пока не поднимают расценки, но не исключают коррекции весной. Только в прошлом экскурсии в Москве, по оценкам игроков рынка, подорожали на 20-25%.

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Аэлита Курмукова