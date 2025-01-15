Всесезонный горный курорт «Архыз» принял рекордное число туристов

На новогодние праздники курорт посетили свыше 141 тысячи человек

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На всесезонном горнолыжном курорте «Архыз» с 28 декабря 2024 года по 12 января 2025 года отдохнуло более 141 тыс. человек, что на 15% больше, чем в прошлом году. Пиковым днем стало 4 января, когда курорт посетили 13 тыс. гостей.

С 6 по 9 января проходил музыкальный фестиваль TEXNOTAU, который привлек более 27 тыс. человек. Среди них значительную часть составляли семейные пары с детьми. Концерты и мероприятия фестиваля прошли на высоте 2,5 тыс. метров на панорамных площадках канатных дорог и центральной площади курорта.

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В зимнем сезоне 2024-2025 года ночные катания стали доступны ежедневно в двух поселках — Лунная поляна и Романтик. Это нововведение привлекло более 6,8 тыс. гостей, что на 15% больше по сравнению с прошлым годом.

Генеральный директор курорта «Архыз» Роман Киранчук отметил, что рост турпотока был прогнозируем и связан с улучшением зимних услуг. В этом сезоне были открыты новые точки питания и размещения, увеличены парковочные места, а также организован бесплатный шаттл-трансфер между основными локациями курорта