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Для возведения обхода Адлера согласовали проекты трех участков трассы М-4 «Дон»

Госкомпания «Автодор» получила положительное заключение по очередному этапу строительства обхода Адлера. Решение позволило согласовать три участка федеральной трассы М-4 «Дон» до Сочи, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.

Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина

Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина

Техническая документация включает несколько сооружений: транспортную развязку и реконструкцию трассы А-147 в Кудепсте, новую развязку на направлении А-149, реконструкцию переезда до Краснофлотской, а также обновление участка Сухумского шоссе. В районе санатория «Кудепста» появится разворотное кольцо, новые подпорные стены и эстакада.

В первой половине 2025 года ожидается одобрение Главгосэкспертизы на строительство двух параллельных тоннелей. После этого «Автодор» перейдет к строительно-монтажным работам.

Ранее Владимир Путин поручил решить проблему заторов на адлерском направлении.

Нурий Бзасежев

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