FT: Дональд Трамп больше не обещает закончить конфликт на Украине за 24 часа

Избранный президент США Дональд Трамп больше не упоминает планы завершить конфликт на Украине за 24 часа. На это обратила внимание британская газета Financial Times (FT).

Один из источников издания связал это с тем, что переходная команда республиканца «буквально одержима идеей силы и хочет выглядеть сильной», поэтому вынуждена пересматривать подход к украинскому конфликту. В материале сказано, что сейчас, в частности, у господина Трампа обсуждают продолжение поддержки Киева преимущественно через европейских союзников.

Ранее спецпредставитель США по Украине Кит Келлог говорил, что, хотя избранный американский президент стремится установить мир как можно скорее, он не намерен идти на уступки Москве в вопросе урегулирования, поскольку «хочет спасти Украину и ее суверенитет».

Вчера, 14 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что господин Трамп первым из западных политиков признал ложь НАТО о нерасширении альянса на восток. За неделю до этого республиканец сказал, что понимает чувства России, выступающей против вступления Украины в Североатлантический альянс.

Подробнее о возможности урегулирования конфликта — в материале «Ъ» «Украинский мир поспешает медленно».