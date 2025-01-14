Лавров: Трамп признал ложь НАТО в вопросе расширения альянса

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что избранный президент США Дональд Трамп первым из западных политиков признал ложь НАТО о нерасширении альянса на восток. По его словам, все подписанные документы по этому вопросу «использовались лишь как бумажка».

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Как напомнил Сергей Лавров, Россия и США подписывали договоры, в которых говорилось, что ни одна страна в пространстве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не претендует на доминирование и не будет укреплять безопасность за счет других государств. Он добавил, что Североатлантический альянс «занимался ровно тем, что обещал не делать».

«Трамп об этом сказал. Это впервые из уст не только американского руководителя, но и из уст любого западного руководителя прозвучали честные признания, что натовцы врали, когда подписывали многочисленные документы и с моей страной, и в рамках ОБСЕ»,— сказал глава МИД России на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

Сергей Лавров также сказал, что страны НАТО использовали подписанные соглашения «как прикрытие» и «двигались вплотную к границам» России. Он уточнил, что речь идет в том числе о планах альянса создать военные базы в Крыму и на Азовском море.

7 января Дональд Трамп во время пресс-конференции заявил, что понимает чувства России, которая выступает против вступления Украины в альянс. Он добавил, что нерасширение альянса на восток «высечено на камне».

Подробнее — в материале «Ъ» «Круги НАТО».