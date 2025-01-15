Советник Трампа по нацбезопасности допустил ускорение поставок оружия от США Тайваню

Избранный глава администрации США Дональд Трамп намерен ускорить поставки американского оружия и военной техники на Тайвань. Об этом сообщил будущий помощник президента Майк Уолц в ходе выступления в вашингтонском Институте мира. Мероприятие посвящено передаче эстафеты от уходящей администрации к новой, где господин Уолц выступал вместе с предшественником Джейком Салливаном.

По словам господина Уолца, сумма невыполненных контрактных обязательств американской стороны перед Тайванем превышает $20 млрд. В этой связи он подчеркнул необходимость активных действий для выполнения контрактов, чтобы укрепить политику сдерживания Китая.

По данным американского исследовательского Института Катона, объем невыполненных заказов США перед Тайванем по состоянию на декабрь 2024 года равен примерно $22 млрд.

Ранее опрошенные британской газетой The Telegraph эксперты заявили, что китайские военные начали строить баржи для возможной высадки десанта на Тайване.

В середине декабря 2024 года Китай выразил протест США в связи с решением американского президента Джо Байдена выделить военную помощь Тайваню. В китайском МИДе заявляли, что помощь США ставит под угрозу суверенитет и безопасность КНР.

О том, почему Китай призывает вывести с Тайваня американские ракеты,— в материале «Ъ» «Филиппины не могут расстаться с комплексами».