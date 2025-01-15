Президент Ирана отверг обвинения в подготовке покушения на Дональда Трампа

Президент Ирана Масуд Пезешкиан отверг обвинения в причастности страны к покушению на Дональда Трампа, избранного президента США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Ирана Масуд Пезешкиан

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Ирана Масуд Пезешкиан

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это очередной вымысел, который распространяется Израилем и другими странами с целью нагнетания иранофобии. Иран никогда не предпринимал подобных попыток и, насколько мне известно, не будет этого делать»,— сказал господин Пезешкиан в интервью американскому телеканалу NBC News.

В июле и сентябре 2024 года после двух попыток покушения на республиканца его предвыборный штаб заявил, что американская разведка предупреждала команду господина Трампа об угрозах от Ирана, направленных на дестабилизацию ситуации в США. Иранский МИД назвал эти высказывания ложными, связав их с предвыборной кампанией американского политика.

8 ноября 2024 года Минюст США обвинил гражданина Ирана Фархада Шакери в разработке плана покушения на Дональда Трампа. По версии Вашингтона, господин Шакери остается на свободе и, предположительно, находится в Иране. Бывший тогда директором Федерального бюро расследований США Кристофер Рей утверждал, что Корпус стражей исламской революции Ирана уже договорился с преступниками об организации политических убийств на территории США.

Подробнее — в материале «Ъ» «Новому президенту подобрали убийцу».