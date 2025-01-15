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Коммерсантъ FM
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FT: слова Трампа о новых территориях для США — абсолютный подарок России и Китаю

Высказывания и угрозы избранного президента США Дональда Трампа по поводу необходимости территориального расширения Соединенных Штатов могут быть выгодны России и Китаю. Такой вывод содержится в статье британской газеты Financial Times (FT).

В материале отмечено, что заявления господина Трампа о возможном контроле над Гренландией и возвращении Панамского канала предоставляют Москве и Пекину возможность защищать свои национальные интересы в контексте Украины и Тайваня. В этой связи FT назвала подобные высказывания республиканца «абсолютным подарком» России и Китаю.

В конце декабря New York Post писала, что избранный президент США намерен вернуть Панамский канал. Дональд Трамп также публично обещал установить контроль над Гренландией «ради нацбезопасности США и свободы во всем мире». Он не стал обещать не применять военную силу. По данным опроса американской организации Patriot Polling, большинство респондентов из Гренландии поддерживают присоединение к США. В свою очередь, президент Панамы Хосе Рауль Мулино обещал обратиться в Совет Безопасности ООН.

Подробнее о риторике избранного президента США — в материале «Ъ» «У Дональда Трампа активизировалось Западное полушарие».

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