Салливан: помощь Украине не дает США права диктовать ей условия по переговорам

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью The New York Times (NYT) заявил, что поставки оружия Киеву не дают Вашингтону права диктовать условия мирного урегулирования между Украиной и Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Если бы Соединенные Штаты заявили Украине: "Это должно быть вот так", то, безусловно, разрушили бы единство»,— заявил представитель уходящей администрации Белого дома.

Господин Салливан напомнил, что помощь Украине со стороны США подразумевает не только поставки вооружения, но и предоставление разведданных, а также техническую поддержку. По его словам, это является «моральной обязанностью» американской стороны перед Украиной.

О том, что избранный президент США Дональд Трамп намерен добиться урегулирования конфликта максимально выгодным для Киева образом, заявил выдвинутый республиканцем кандидат на пост главы Пентагона Пит Хегсет.

Господин Трамп во время своей пресс-конференции говорил, что планирует завершить украинский конфликт в течение полугода. 12 января советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц заявил о подготовке телефонных переговоров главы США с президентом России Владимиром Путиным.

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